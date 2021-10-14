الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: مهرجان الجونة يحقق نجاحا عالميا كل عام

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتطوير العقاري، إن الشركة سعيدة للغاية بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس، كاشفا عن أن المهرجان يكبر عامًا وراء الآخر، ويحقق نجاحا عالميا كل عام، أكبر من النجاح الذي حققه العام السابق، موضحا أنه ينتظر أسبوعا حافلا من الأفلام والفاعليات تناسب سمعة المهرجان وسمعة مصر.

وأضاف «كامل»، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن الشركة تتابع كل التطورات التي تحدث بالمهرجان وخطواته الثابتة التي يخطوها، معلنا أن منتجع مكادي هايتس أحد مشروعات الشركة بالبحر الأحمر، تنظم العام المقبل مهرجانا موسيقيا عالميا، بالإضافة إلى الفاعليات العالمية الأخرى التي ستنظم بعدد كبير من مشروعات الشركة.

نجيب ساويرس ونسرين طافش أول الحضور

وكان من أوائل حضور المهرجان، الفنانة نسرين طافش، ورجل الأعمال نجيب سويرس، مؤسس مهرجان الجونة.

ومن ناحيته، قال رجل الأعمال نجيب سويرس، إن الخوف سيطر عليهم في أول سنوات المهرجان، مؤكدا أنه بعد النجاح اكتسبوا ثقة كبيرة في أنفسهم، وهناك إقبال شديد على المهرجان ويتوسعون أكثر، والإقبال يزيد كل عام، وهناك 75 فيلما يشاركون في المهرجان.

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.