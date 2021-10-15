قطع المياه عن 15 منطقة بمركزي أشمون والسادات لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة أشمون بعد غد الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء من نفس اليوم، موضحة أن سبب انقطاع المياه سببه ربط خطوط المياه الجديدة على الشبكة العمومية .

قطع المياه عن عدد من المناطق في مركز السادات بمحافظة المنوفية

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، في بيان لها اليوم، عن قطع المياه عن «شارع الجلاء وشارع الشهداء وشارع المدارس ومنطق شرق المحطة وبعض الشوارع المتفرعة»، غدا السبت، و10 منطقة بمركز السادات، وهي «كفر داود الغربية والشرقية، والعزب التابعة لهما، ومنشية النور، والصوامع، ونجع أبو عيسى المنطقة الغربية المرتفعة، والعاويس، والخطاطبة المحطة، والأخماس البلد»، بعد غد من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

شركة مياه المنوفية تهيب بالمواطنين توفير المياه وقت انقطاعها

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بجميع المواطنين في المناطق المحددة بمركزي أشمون والسادات، وأصحاب المخابز، ومسئولى الهيئات الحكومية، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة .

مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

على صعيد مختلف، تغلق اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أبوابها في آخر يوم تم تحديده حول المسابقة التي قامت بالإعلان عنها قبل عدة أيام، لعدد من الوظائف، ومنها وظيفة مهندس في عدد من التخصصات، ووظيفة كميائي، ووظيفة سائق، ووظيفة حرفي، للعمل في عدد من فروع الشركة داخل محافظة المنوفية .