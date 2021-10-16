تدريب عملي لمسئولي محطات مياه «قنا» لتقليل الفاقد: أجهزة وطرق تشغيل جديدة

أكد المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة بدأت تنفيذ خطة تقليل الفاقد من استهلاك المياه في المحطات، عبر توريد وتركيب أجهزه قياس تصرف للمحطات بمختلف مواقع الشركة، وجرى تأهيل مديري المحطات ومسئولي التشغيل بتلك المحطات على كيفية قياس التصرف وأخذ القراءات بشكل صحيح، مضيفا في بيان أصدره اليوم، أن تقليل الفاقد بالمحطات وتركيب أجهزة قياس التصرف يأتي من منطلق حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتعظيم الأستفادة من كل قطرة مياه بمختلف المواقع، طبقا للتوجه العام للشركة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقليل الفاقد.

الأجهزة تساعد في قياس كمية المياه المنتج

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات المياه يساعد في قياس كمية المياه المنتجه، مما يساعد على تحديد نسبة الفاقد، ويساعد أيضا على معرفة كفاءة الطلمبات، وضبط جرعات الشبة والكلور، ويرفع كفاءة المحطات بصفة عامة، لافتا إلى أن التدريب العملي لمسئولي التشغيل بهذه المحطات سيكون له بالغ الأثر في أخذ القراءات بشكل صحيح.

3 دورات تدريبية عملية لجميع مديري المحطات ومسئولي التشغيل

الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب بقنا، قالت إنه تم عقد ثلاثة دورات تدريبية عملية لجميع مديري المحطات ومسئولي التشغيل بالمحطات التي تم تركيب الأجهزة فيها، حيث تولي الإدارة العامة للتدريب اهتماما كبيرا بتأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات.

برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين

وأكدت مدير عام التدريب أن الشركة نفذت برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين في مجالات التصميم الهيدوليكي و Gis وكيفية صيانة المعدات الميكانيكية لمحطات المعالجة، وصيانة القواطع ولوحات التوزيع ولوحات التحكم وأجهزة القياس، ️كما تم عقد مجموعة من البرامج التدريبية لأخصائي السلامة والصحة المهنية مثل.. التدريب الأساسي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والحماية المدنية.

وأشارت إلى الاهتمام برفع كفاءة الكيميائيين وفنيين المعامل، حيث تم عقد دورات تدريبية في مجالات «الأمن والسلامة داخل المعامل وإجراءات التحاليل المعملية وتفسير النتائج وخطط العمل التنفيذية لمأمونية المياه و الصرف الصحي»، ️ بالإضافة إلى عقد العديد من البرامج التدريبية الإدارية والتي تستهدف العاملين بقطاعي الموارد البشرية والتجارية وإدارة الخط الساخن، بهدف رفع كفاءتهم، حيث تم عقد البرامج التدريبية عن «الإيرادات والمصروفات والتأمينات والمعاشات وتطوير منظومة خدمة العملاء والخط الساخن».