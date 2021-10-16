نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي.. الأسماء وعدد الأصوات

أعلن المستشار محمد السيد، المشرف على العملية الانتخابية بنادي ميت غمر الرياضي، نتيجة الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، حيث أشرف فتحي عبدالقادر الضبع، بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي، بحصوله على 2256 صوتا، فيما حصل منافسه مجدي محمد مصلحي عشوش على 1146 صوتا.

وفاز أحمد عادل السيد نوح بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 1913 صوتا، فيما حصل منافسه ممدوح محمد محمود العرابي على 1499 صوتا، وفاز متولي إمام محمد خليفة، بمقعد أمين صندوق النادي، بحصوله على 1720 صوتا، فيما حصل منافسه أحمد علي عبد الرحمن الكواوي على 1682 صوتا.

الفائزون بعضوية مجلس إدارة نادي ميت غمر

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي ميت غمر فوق السن 5 مرشحين من بين 14 مرشحا، وهم مرفت راوي محمود صالح، 2435 صوتا، ومحمد السيد محمد عشماوي، 1837 صوتا، ومحمد حسين محمود أباظة 1744 صوتا، ومحمد فاروق إبراهيم كامل 1617 صوتا، وعبد النبي السعيد حسن، 1289 صوتا، فيما حصر باقي المرشحين ابراهيم المهندس 1274 صوتا، وإبراهيم صفوت 1191، والسيد النادي 1176 صوتا، وعماد السقلي 1067 صوتا، وحسن أبو المجد 1002 صوتا، ومحمود راغب 814 صوتا، ووائل عبد الجليل 692 صوتا، وعمران البسه 667 صوتا، ومحمد النمر 505 صوتا.

وعلى مقعد تحت السن فاز اثنان من المرشحين من بين 6 تنافسوا على مقعدين، وهما أحمد سابق نصر حسن، 1574 صوتا، وأحمد السعيد كمال حطبة، 1490 صوتا، فيما حصل باقي المرشحين وهم أحمد محمد عبد الفضيل على 1486 صوتا، وهبة فتحي الشيخ على 1243 صوتا، وكمال جلال على 732 صوتا، وجعفر ياسر على 278 صوتا.

عدد الأصوات في الجمعية العمومية لنادي ميت غمر الرياضي

وبلغ إجمالي عدد الاعضاء بالجمعية العمومية 13641عضوا، وإجمالي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية 10821 عضوا بالجمعية العمومية، وبلغ إجمالي عدد الحضور 4084 عضوا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 3402 صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 682 صوتا.

وأجريت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد السيد المشرف على العملية الانتخابية بنادي ميت غمر الرياضي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، والعميد أسر طه ناصف المدير التنفيذي لنادي ميت غمر الرياضي.