26 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي

أجرى نادي ميت غمر الرياضي بمحافظة الدقهلية انتخابات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للنادي في دورته 2021/2025 ويتنافس فيها 26 مرشحا على كافة مقاعد مجلس الإدارة، وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية بتعقيم أماكن التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية بنادي ميت غمر الرياضي ومراعاة التباعد الاجتماعي، وإشراف قضائي كامل وتستمر عملية التصويت حتى الساعة 7 مساء، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

إجراء انتخابات نادي ميت غمر

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد السيد المشرف على العملية الانتخابية بنادي ميت غمر الرياضي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، والعميد أسر طه ناصف المدير التنفيذي لنادي ميت غمر الرياضي.

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية العمومية 13641عضوا وإجمالي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية 10821 عضوا بالجمعية العمومية بنادي ميت غمر الرياضي وبدأت عملية التصويت في الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

26 مرشحا يتنافسون في الانتخابات

ويتنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي، ومقعد نائب الرئيس، وأمين الصندوق، مرشحان عن كل مقعد لاختيار واحد فقط، ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس الإدارة 14 مرشحا لاختيار عدد 5 منهم فقط، وعلى عضوية مجلس الإدارة تحت السن 6 مرشحين علي مقعدين فقط.

ونوهت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن بطاقة الانتخاب ستعتبر باطلة في حالة انتخاب عدد أقل أو أكثر من العدد المطلوب لكل مقعد أو عدم الانتخاب بترك مربع التصويت فارغا، وكذلك في حالة استخدام قلم رصاص، أو القشط أو إبداء رأي في ورقة الانتخاب.