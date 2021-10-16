  النزول بسن القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية بكفر الشيخ

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/ 2022، إلى ثلاث سنوات ونصف، حيث تقدم 17742 طفلاً للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، بالمستوى الأول والثاني، ما بين سن ثلاث سنوات ونصف، إلى ست سنوات إلا يوم، وتم قبول 9782 طفلاً، وبعد تسكين الأطفال تبين وجود أماكن بجميع الإدارات التعليمية.

سن القبول برياض الأطفال 4 سنوات

وأوضح المتحدث الرسمى للمحافظة أنه جاء ذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 38 بتاريخ 21/5/2007 بشأن رياض الاطفال، أن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل الطفل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، وذلك بعد التقديم إلكترونياً على موقعي وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وشكا عدد من الأهالي من عدم قبول أطفالهم، مما جعل المحافظ أن يقرر النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، حرصاً على مستقبلهم.