اللون الأخضر يسيطر على مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد، 17 أكتوبر 2021، بصعود جماعي لكافة مؤشراتها، ليصل رأس المال السوقي إلى 713,8 مليار جنيه، خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة، وسط أحجام تداول لا تزال ضعيفة نسبيًا.

أداء مؤشرات البورصة بافتتاحية الجلسة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، EGX 30، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11,026 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX 70 EWI، صعود بنسبة 0.55% ليتداول عند مستوى 2,651.6 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.48% ليصل إلى 3,610.3 نقطة، بينما يواصل مؤشر EGX 50 صعوده ليصل إلى 2,290.6 نقطة بنسبة ارتفاع 0.6%.

صعود أسهم 137 شركة في بداية التداول

بدأ التداول على أسهم 137 شركة، لترتفع أسهم 28 شركة مقابل تراجع 10 أسهم، فيما لم يتغير اتجاه 94 سهم.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة 82,75 مليون جنيه، عبر تداول 25,17 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 3,7 ألف صفقة، لعدد 137 شركة.

سيطر المصريون على 82.73% من التعاملات، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب والعرب على 9.32 و7.95% على التوالي.

بلغت الحصة السوقية للأفراد 77.09%، مقابل 22.9% للمؤسسات.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، جاء أداء المؤشرات إيجابيا بالبورصة المصرية حيث سجل المؤشر الثلاثيني ارتفاع بنسبة 2.54% بنهاية سبتمبر 2021، فيما أنهى المؤشر السبعيني متساوي الأوزان صاعداً بنسبة 17.2% عند مستوى 2,722.6 نقطة.

فيما وصل مؤشر ايجي اكس 100 متساوي الأوزان مستوى 3,671.7 نقطة بصعود 12%، وارتفع مؤشر ايجي اكس 50 بنسبة 7.3% ليصل إلى مستوى 2,313 نقطة.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية بدءاً من يناير المقبل، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية دكتور محمد معيط.