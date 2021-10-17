محافظ المنوفية يتفقد إنشاء عدد من المدارس ببركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال التجهيزات النهائية بمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع، والمقامة على مساحة 2880م٢ بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، وهي تنفيذ هيئة الأبنية التعليمة بإجمالي 13 فصلا دراسيا

محافظ المنوفية يوجه مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة انتهاء الأعمال بالمدرسة

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية والدهانات، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمدرسة تمهيدًا لدخولها الخدمة هذا العام مما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية، وكذا إعداد الموقف التنفيذي لكل المدارس بنطاق المحافظة والعرض عليه خلال يومين.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التوسعات بمدرسة الشهيد شحاتة مصطفى عبد ربه للتعليم الأساسي

وتفقد محافظ المنوفية أعمال التوسعات والتشطيبات بمدرسة الشهيد شحاتة مصطفى عبد ربه للتعليم الأساسي، عزبة الإصلاح سابقا، بالدبايبة والمقامة على مساحة 1880 م٢ بإجمالي 18 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية تزيد عن 4 ملايين جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال بها وتسليمها الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة التعليمية.

وتابع محافظ المنوفية سير العملية التعليمية بالمدرسة، وأجرى حوارًا مع أحد الطلاب للتأكد من انتظام اليوم الدراسي منذ بداية الدراسة وحتى الآن، وحرص المحافظ على متابعة نسب الحضور للطلبة ودفاتر الحضور والانصراف لهيئة التدريس.

كما استمع المحافظ من مدير الإدارة التعليمية عن موقف الكثافة الطلابية بالمدرسة وخطة الإدارة لسد عجز المدرسين، هذا في إطار العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والأسوار لمدرسة الدبايبة للثانوية العامة على مساحة 2100 م2، بعدد 24 فصلا دراسيا بتكلفة ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وتأتي الجولة الميدانية للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.