 حظك اليوم برج القوس الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الخامس يمنحك حماسًا وإصرارًا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة، وتبرز أفكارك الأصيلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.