«تعليم الجيزة» تنفي استقالة مدير مدرسة بسبب الكثافة الطلابية

كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن حقيقة استقالة مدير مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية بسبب الكثافة الطلابية، مؤكدًا أنه لم يتقدم أحد باستقالته.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات لمديري الإدارات بالعمل على تطبيق الكتاب الدوري الخاصة بسد العجز في المعلمين بفتح باب التطوع، وتقسيم المدارس ذات الكثافة العالية لفترتين أو ثلاث فترات، حسب ظروف كل إدارة والعمل على سد العجز في المعلمين من المتطوعين والخدمة العامة.

وأكد أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على انتظام الدراسة وعودة الدراسة بالمدارس سواء العاملين بالتربية والتعليم أو أولياء الأمور بشكل طبيعي كما كانت عليه، لافتًا إلى أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المدارس.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

من جانبه، قال جمال سيعد، مدير إدارة العمرانية التعليمية، إن مدير مدرسة مصطفى كامل الرسيمة لغات اعتذر عن تصرفه هذا، وجرى إحالته للتحقيق لعدم اتباع القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وأضاف «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدير المدرسة كان يريد تقليل النصاب القانوني للمعلمين من الحصص التعليمية لسد العجز في المعلمين لديه والتغلب على الكثافة، وهو ما يخالف قواعد العملية التعليمية وقرارات وزارة التربية والتعليم.

تقسيم طلاب المدرسة إلى فترتين

وأوضح مدير إدارة العمرانية التعليمية، أنه جرى تقسيم طلاب المدرسة إلى فترتين صباحية ومسائية للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية في المدرسة، وسلامة الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن هناك طرق قانونية عديدة للتغلب على العجز في المعلمين، أبرزها قبول التطوع للمعلمين، وإتاحة الفرصة للحاصلين على الخدمة العامة.