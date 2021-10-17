موقع أوروبي: مصر وقبرص تقيمان ممراً للطاقة في شرق المتوسط

قال موقع «ذا مايور» المعنى بشئون الاتحاد الأوروبى إن توقيع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى، لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يعد مشروعاً ذا أهمية استراتيجية. وتابع الموقع أن المشروع جزء من ممر الطاقة لشرق المتوسط المخطط تنفيذه.

وتابع تقرير الموقع أن المشروع ذو أهمية استراتيجية لقبرص، وسيضع حداً لعزلة الجزيرة فى مجال الطاقة، وسيُسهل انتقال البلدين إلى الاقتصاد الأخضر والحياد المناخى، بما يتماشى مع الاتفاقية الخضراء الأوروبية واتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، وذلك كجزء من استراتيجية الطاقة فى قبرص، ويهدف المشروع إلى تأمين إمدادات الطاقة وإضافة مصادر الطاقة المتجدّدة إلى مصادر الطاقة فى الجزيرة.

وتابع التقرير أن وزيرة الطاقة القبرصية ذكرت أن كابلات الكهرباء الأوروبية الأفريقية بين قبرص ومصر هى عنصر أساسى فى ممر الطاقة شرق المتوسط الناشئ. وأشارت إلى مشروع تقاسم الطاقة الأكبر الذى يشمل قبرص واليونان ومصر، والذى تم وضع أسسه فى قمة ثلاثية عُقدت فى نيقوسيا فى نوفمبر 2017.

ونقل الموقع عن الوزير محمد شاكر أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية قريباً، ستستفيد منها اليونان وقبرص فى توصيل شبكات الكهرباء الخاصة بهما بشبكات الكهرباء فى مصر، مع الاستفادة من انخفاض تكلفة الطاقة من مجمعات الطاقة الشمسية فى مصر، كما نقلت صحيفة «سيبروس ميل» القبرصية أن المشروع سيبنى شبكات قوية ومتصلة جيداً فى شرق البحر الأبيض المتوسط، لضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة، إضافة إلى تطوير الطاقة المتجدّدة. وكان الوزير محمد شاكر صرح بأنه توجد مشروعات فعلية للربط الكهربائى مع الأردن وليبيا والسودان، إضافة إلى خطة لربط كهربائى مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، مما سيجعله أكبر مشروع ربط كهربائى فى المنطقة.