قافلة بيطرية لجامعة سوهاج تفحص 695 حالة بقرية «أولاد مامن»

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية لقرية «أولاد مامن» بمركز سوهاج، وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إن القافلة ناظرت 695 حالة من الحيوانات، ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، إضافة إلى فحص عدد 70 من الطيور المنزلية، مشيراً إلى أنه تم فحص جميع الحالات وصرف العلاج لها بالمجان.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أنه يتم تنظيم العديد من القوافل البيطرية المجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، وتسخير كافة إمكانيات الجامعة، وتقديم كافة الخدمات مجاناً، للتيسير على أهالي هذه القرى، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، أنه تم تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين، لافتاً إلى أنه تم أيضاً أخذ بعض العينات من الحالات المرضية، لتحليلها بمعامل الكلية، وإجراء الدراسات عليها، بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي.

وقال الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن القافلة ضمت عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، من المتخصصين في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات، وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات.

واضاف أن هذه القوافل لها دور هام في التدريب العملي للطلاب، حيث يجري تدريبهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وطرق التواصل مع أصحابها.