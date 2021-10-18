حظك اليوم برج الميزان الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يسعى دائما إلى أن يكون كل شيء مثالي، سواء كان ذلك في حياته العملية أو المهنية.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.