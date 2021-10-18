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محمود مسلم

 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:23 ص | الإثنين 18 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحساسيته وعاطفته المفرطة.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الفلك يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والاجتماعية، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

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