تطعيم 500 مواطن بلقاح كورونا في قرية كمشيش بالمنوفية

نظمت الإدارة الصحية بمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، حملة لتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا في قرية كمشيش، بالتعاون مع أهالي القرية والجمعيات الخيرية، حيث تم تطعيم 500 مواطن باللقاح، مع تشديد الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين والأطقم الطبية المشاركة الكمامات الواقية.

متطوعون يساعدون الأهالي في الحصول على لقاح كورونا بالمنوفية

وشارك عدد كبير من أهالي قرية كمشيش في تنظيم القافلة المتنقلة للقاح فيروس كورونا، حيث قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للمواطنين الذين تلقوا اللقاح، وكذلك تنظيم عملية تواجد المواطنين في محيط مكان القافلة المتنقلة، وتوفير الكمامات الطبية لمن لم يرتدي الكمامة قبل الحصول على اللقاح .

القوافل المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا تجوب القرى

وقالت الدكتورة «إيريني عطية»، مديرة إدارة تلا الصحية، لـ«الوطن»، أن القوافل يتم تنظيمها بجميع القرى في المركز تسهيلا على المواطنين للتسجيل بموقع وزارة الصحة، مؤكدة أن الأطقم الطبية تقوم بدور مميز في القوافل المتنقلة والثابته، مع إتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأضافت مديرية الإدارة الصحية بتلا، أن الجمعيات الخيرية والأهالي في القرى المختلفة يساعدون في تنظيم القافلة المتنقلة، مؤكدا أن القرى يتم التوجه إليها وفق جدول محدد ووفق طلبات القرى، فضلا عن تنفيذ القوافل المتنقلة في الجهات الحكومية ومراكز الشباب في القرى المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بتطعيم كافة المواطنين باللقاح.