«منال» تستغيث بعد تمزيق جسد شقيقها: «عيلة جوزي بيهددونا عشان نتنازل»

«إلحقوا جمال سايح في دمه وبيموت في وسط الشارع عند موقف الصوفي».. تلك الكلمات التي وقعت كالصاعقة على آذان أسرة الشاب جمال مصطفى، صاحب الـ 20 عاما، والطالب بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، في العام الأخير، حيث اعتدى عليه زوج شقيقته بسلاح أبيض، وتسبب في إصابته بجروح خطيرة في مختلف أرجاء الجسد، وذلك انتقاماً منهم بعدما رفع قضية ضده لاعتداء والدته على شقيقته عقب 3 أشهر من زفافها حتى كادت تسبب في إجهاض جنينها، فحصلوا على حكم طلاق وحكم ضده بالحبس 6 أشهر.

منال: حماتي ضربتني وكانت هتموت جنيني

وقالت منال مصطفى، شقيقة «جمال»، إنّها تزوّجت 26 مارس المنصرم من شاب من منطقة الصوفي بنطاق قسم ثان الفيوم، وهو أحد أقاربهم، ولكن حماتها كانت تعاملها بطريقة سيئة، واعتدت عليها بالضرب حتى أصيبت بنزيف وكادت أن تفقد جنينها، فتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتها في 5 يونيو المُنقضي، ونصحها شقيقها «جمال» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة الفيوم، أن ترفع قضية قائمة ضد زوجها لتحفظ حقوقها وممتلكاتها التي تركتها في شقة الزوجية وبالفعل رفعت قضية قائمة ضد زوجها.

جوزي طلبني في بيت الطاعة عشان أتنازل

وأضافت «منال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ زوجها طلبها في بيت الطاعة، بعدما علم بأنّها رفعت ضده قضية قائمة، ليجبرها على التنازل عن القضية، ولكن بعد تقديم التقرير الطبي الذي يثبت تعرضها للاعتداء عليها وهي حامل، تحوّلت قضية بيت الطاعة إلى قضية طلاق، وجرى الحكم على زوجها أيضاً بالحبس 6 أشهر، ففر هارباً حتى لا يتم ضبطه.

زوجها هددها بالقتل إذا لم تتنازل

وأوضحت أنّ زوجها وأسرته هددوها هي وأسرتها بالقتل، إذا لم تتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، فحرروا محضراً ضدهم بعدم التعدي، ولكنهم فوجئوا مساءً أمس بالجيران ينادون عليهم قائلين «إلحقوا جوزك ضرب جمال وسايح في دمه وبيموت عند موقف الصوفي»، فهرع شقيقها الأكبر ليجد شقيقه غارقاً في دمائه في الأرض، فطلب الإسعاف بسرعة ونقله إلى المستشفى، وهو مصاب بإصابات خطيرة.

250 غرزة لخياطة جروح جمال

وأشارت إلى أنّهم فوجئوا بشقيقها مصاب بجروح قطعية غائرة خطيرة في جسده، وتمت خياطتها بواسطة 250 غرزة، وتم عمل تقرير طبي بإصابته، موضحةً أنّهم تلقوا أيضاً تهديدات من أسرة طليقها بأنّ الاعتداء على جمال هو البداية فقط، وأنّها إذا لم تتنازل سيقتلونهم الواحد تلو الآخر.

عايشين في رعب وخايفين يقتلونا

وأكدت «منال» أنّهم يعيشون في حالة من الرعب بسبب ما حدث لشقيقها، وبسبب التهديدات التي لا تتوقف، مُطالبةً السلطات الأمنية بضرورة التدخل، وحمايتهم من هؤلاء «البلطجية»، بحسب تعبيرها، خصوصاً بعدما شرعوا في قتل شقيقها.