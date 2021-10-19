ضبط 269 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 199 قطعة أسلحة نارية بحوزة 178 متهمًا، وتنفيذ 83627 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 269 قضية مخدرات بحوزة 274 متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 269 قضية مخدرات بحوزة 274 متهمًا، و40 هاربًا و31 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و341 دراجة نارية مخالفة، و25897 مخالفة مرورية، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط تشكيلين عصابيين.

فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.