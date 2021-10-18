ضبط نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر في مطعم شهير بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن التجهيز لمطعم شهير في المحافظة؛ وذلك أثناء حملة مكبرة على المطاعم وأماكن تجهيز الوجبات خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

ضبط نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر شرق الإسكندرية

بدأت الواقعة حين قامت إدارة شرق التموينية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة وإشراف فريد شوقي رئيس الرقابة، وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

تفاصيل مضبوطات في أحد أماكن التجهيز لمطعم شهير

تحفظت أجهزة مباحث التموين على عدد 100 دجاجة مخلية زنة الواحدة 1.5 كجم بإجمالي كميات 150 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وعدد 140 دجاجة كاملة دون أحشاء بإجمالي كميات 210 كجم، مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وضبط 130 كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و90 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على صحة المصريين، حيث إن الأطعمة المجهولة المصدر تشكل خطورة كبيرة على الصحة حيث لا يتم معرفة طرق تربيتها وذبحها وتخزينها.