اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة صرف «دماص»

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حصول محطة معالجة صرف صحي دماص على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثانية، دون ملاحظات، والتي تعمل بنظام قنوات الأكسدة، بطاقة تصميمية 2000 متر3/يوم، بقيادة الكيميائي أحمد محمد عبد المولى، مدير المحطة، ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة، وحرص الشركة على تطوير كفاءة محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمستوى المأمول.

30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM

وقال «نصر»، في بيان صحفي، اليوم إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية شلباية

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه جرى استكمال مشروع الصرف الصحي لعدد من الشوارع المتفرعة بقرية شلباية بمركز المنزلة، كما تابعت فرق العمل للعينات الخاصة بأعمال مراحل معالجة مياه الصرف الصحي بمحطات مياه الصرف الصحي بنطاق المحافظة، حيث بلغت العينات التي تم سحبها 2818 عينة من محطات المعالجة بنطاق المحافظة علاوة على الانتهاء من الاستلام النهائي لتوسعات ولمأخذ مياه محطة مياه الجمالية بمنطقة الجمالية وتم الاستلام الإبتدائي لمحطة مياه تمي الأمديد المدمجة بطاقة 45 لتر / ثانية.