9 معلومات عن مشروع المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بإدفو

شهدت الساعات الماضية قيام فريق عمل من الإدارة العامة للبيئة بمحافظة اسوان بقيادة المهندسة أسماء محمود، بالمرور الميدانى على مشروع إنشاء أكبر خلية للدفن الصحى للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوى لمركز ومدينة إدفو، وتقدم «الوطن» بعض المعلومات عن المدفن الصحي.

1 - المدفن الصحي ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بإشراف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

2- يتوازى المدفن مع وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع خطة مستقبلية من أجل تأهيل مصنع تدوير القمامة بإدفو للإستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة من المخلفات وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذا المشروع وزيادة الإستدامة له.

3- النتهاء من إنشاء خلية الدفن الصحى بإدفو بنسبة 90 % ، ومن المخطط تسليمها بنهاية نوفمبر القادم.

4- تكلفة هذا المشروع الحيوى يصل لحوالي 20 مليون جنيه وبمساحة 8800 م2 .

5 – المشروع بعمق يصل إلى 8 متر.

6 – المشروع بطاقة استيعاب تصل لـ 125 طن من القمامة والمخلفات يومياً على مستوى مدن وقرى إدفو.

7 – المشروع يحقق التخلص الآمن والصحى من المخلفات أولاً بأول.

8 - يضم المشروع مبنى إدارى وغرفة مولدات كهربائية، وأيضاً خزان للوقود، بجانب غرفة ميزان بيسكو، ومغسلة للسيارات.

9 – كما يضم المشروع بحيرة لصرف المخلفات السائلة الناتجة من عملية الدفن، فضلاً عن تبطين المدفن بعدد 2 طبقة عازلة من مادة البولي إثليين.