مدبولى: أولويات الرئيس الإسراع بتنفيذ مشروعات تحسن حياة المصريين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، «آلان بيلو»، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأشاد رئيس مجلس الوزارء، بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطورًا كبيرًا بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

مدبولى: أحد أولويات الرئيس الإسراع بتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين حياة المصريين

وأشار مدبولي، إلى أهمية أن يساهم البرنامج الجديد في تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مؤكدًا أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التي حرمت لعقود من التنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنويًا تقريبًا، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في عملية التنمية الاقتصادية، وشريكًا رئيسيًا للدولة في العديد من المشروعات القومية.

الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال

وأكد مدبولي، أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفًا أنه الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادرًا خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية.

واستعرض مدبولي، الجهود المصرية في مجال مكافحة التغير المناخي، موضحًا أنه تم إنشاء المجلس القومي للتغير المناخي تحت رئاسته المباشرة، وأن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتغير المناخي، فضلًا عن استعداد مصر للمشاركة في الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، التي ستعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وتطلعها لاستضافة الدورة الـ27 العام القادم.

"آلان بيلو": سأنقل التطورات المتسارعة والملحوظة التي ألمسها في مجال التنمية في كل مرة أزور فيها مصر

من جانبه، قال «آلان بيلو»، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التي عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه سينقل إلي أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التي يلمسها في مجال التنمية في كل مرة يزور فيها مصر، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

استثمارات تصل 1.5 مليار دولار

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما في ذلك تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المشاط، إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومي على 25٪ من تمويل البنك، ولا يزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.