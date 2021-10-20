ضبط متهم بالإتجار في العملة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، متهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي في المنيا، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

حوالات بريدية أو تسليم نقدي مقابل عمولة

ويقوم المتهم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبنـاء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر ببنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع المتهم الثاني، المتواجد حاليا بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغ 2 مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.