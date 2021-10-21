توقيع 1154 كشف طبي بقافلة مجانية في كفر المحمدية بالدقهلية

نظمت مديرية صحة الدقهلية، قافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية، مركز ميت غمر، وقعت خلالها الكشف الطبي على 1154 مريضا خلال يومين، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة، لمكافحة فيروس كورونا.

استمرار القافلة الطبية على مدار يومين

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن قافلة علاجية مجانية انطلقت إلى قرية كفر المحمدية، مركز ميت غمر، واستمرت خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري؛ إذ وقع الكشف الطبي على 1154 مريضا خلال اليومين، وضمت 10 عيادات متخصصة «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة».

البيان الختامي للقافلة الطبية

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن البيان الختامي كالآتي: 281 بكشف بعيادة الباطنة، و291 كشف بعيادة الأطفال، و220 بعيادة العظام، و131 جلدية، و67 أسنان، 40 جراحة، 124 نسا وتنظيم أسرة.

إجراء 242 تحليل للمرضى

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم إجراء 242 تحليل مختلف للمرضى، و62 أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وكشف على 113 مريضا للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بالدم، كما حولت 9 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل 5 قرارات نفقه دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عن المرضى.