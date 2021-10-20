إجراء عاجل من «التعليم» بشأن واقعة رقص طلاب ثانوي داخل فصل بالمنوفية

أكد هاني عنتر القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل في واقعة رقص طلاب أعلى المقاعد داخل أحد فصول المدارس الثانوية التابعة لإدارة تلا التعليمية.

استبعاد مدير المدرسة محل الواقعة

وأوضح مدير تعليم المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه على خلفية الواقعة جرى استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، وبدء التحقيق مع المشرفين والمدرسين في واقعة الرقص، لمعرفة كيفية دخول الطلاب بالهواتف إلى المدرسة.

تعليم المنوفية: تعاملنا فوريا مع واقعة الرقص بعد تداولها

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الطلاب سيجرى التعامل معهم وفق اللائحة المدرسية، واستدعاء أولياء الأمور، واتخاذ القرار المناسب معهم وفق اللائحة التربوية مردفًا أنه بعد انتشار الفيديو بدقائق معدودة قامت لجنة تحقيق بالذهاب للمديرية لبدء التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكمل مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الواقعة مرفوضة شكلا وموضوعا، وأنه سيجرى توقيع العقوبة المناسبة على الجميع بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الشؤون القانونية في مديرية التعليم بالمنوفية.

رقص الطلاب على مقاعد الدراسة في أحد الفصول في المنوفية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، فيديو لعدد من الطلاب، داخل أحد فصول إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة تلا التعليمية، يظهر من خلاله الطلاب، يرقصون أعلى المقاعد المخصصة للجلوس في الفصل.

موجة سخرية وغضب بعد رقص الطلاب داخل فصل مدرسة بالمنوفية

وتسبب تداول الفيديو، في موجة من السخرية والغضب بين المواطنين، لما حدث من أسلوب غير لائق من الطلاب داخل الفصل، مطالبين بالتحقيق في الواقعة مع الطلاب، وكذلك المدرسين الذين سمحوا بالواقعة، وإدارة المدرسة، لعدم تكرار الفعل مرة أخرى.