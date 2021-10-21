طقس الخميس.. معتدل على القاهرة الكبرى والعظمى 27

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة وهذا بيان بدرجات الحرارة:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 27 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 28 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21.

دمياط العظمى 27 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 19.

السويس العظمى 27 والصغرى 19.

العريش العظمى 26 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 12.

طابا العظمى 26 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24.

الغردقة العظمى 30 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 27 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 27 والصغرى 19.

المنيا العظمى 27 والصغرى 19.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 19.

سوهاج العظمى 29 والصغرى 19.

قنا العظمى 30 والصغرى 19.