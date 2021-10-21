أول صور من المراكب المشاركة في حفل الكباش الفرعوني

حصلت جريدة «الوطن»، على أو صور حصرية للمراكب المشاركة في حفل طريق الكباش الفرعوني، المقرر إقامته في 4 من نوفمبر المقبل، حيث يتضمن الحفل مشاركة 400 شاب وفتاة من أبناء محافظة الأقصر والهيئات الشبابية المختلفة، من خلال السير على طريق الكباش من معبد الأقصر وإلى معبد الكرنك حيث المنصة الرئيسية للحفل الكبير، وهم يحملون المراكب الفرعونية المزينة بألوان ذهبية لمحاكاة المواكب الفرعونية التي كانت تسير في طريق الكباش قديمًا من معبد الأقصر الكرنك شمال المحافظة.

شباب وفتيات يشاركون في حفل الكباش

ويُشارك في حفل افتتاح الكباش شباب من أعضاء برلمان الشباب فضلًا عن الأندية التطوعية وفرق الكشافة والجوالة والجوالات بمديرية الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر، حيث يرتدي الشباب والفتيات الزي الفرعوني أثناء تحركهم داخل طريق الكباش الأثري خلال الحفل الكبير، ولازال الشباب ينفذون البروفات والتجهيزات النهائية لإقامة حفل الكباش الضخم ليظهر بشكل رائع يُضاهي موكب المومياوات الملكية بالقاهرة.

برومو صغير للبالون

كما أعلنت شركات البالون عن مشاركتها في تنفيذ برومو صغير يوثق رحلتها في السماء يتم عرضه خلال حفل إفتتاح طريق الكباش بالكرنك شمال الأقصر، حيث تضمن مشاركة حوالي 16 شركة لتشارك كل شركة بعدد بالون طائر واحد، وتضمن التصوير التقاط مشاهد من هبوط البالون وإقلاعه وأثناء تحليقه في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر.

ويضم الحفل مشاركة المراكب واللنشات النيلية في الحفل الكبير، وهي تحمل لافتات متنوعة ومختلفة، لتشارك في الحفل الكبير الذي يضم عروض مختلفة استعراضية وفنية، بمسرح أعلى البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك.