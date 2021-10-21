«السوري» شبيه «كريس المصري» بالإسكندرية: أمتلك سحرا في تحويل الأشخاص

التشابه بينه وبين الساحر الشهير «كريس المصري»، الذي تملأ فيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت الأنظار تتجه إليه، مما كان يسبب له بعض الارتباك في بداية الأمر، كونه وافد سوري إلى مدينة الإسكندرية، قبل أن يتعايش «محمد السيد»، 27 سنة، مع ذلك الأمر، ويبدأ يعرف معلومات أكثر عن ذلك الساحر، ومن ثم بدأ في تغيير شكله رويداً، ليبعد ذلك الشبه، إلا أن الأمر ما زال يلاحقه.

سحر الرياضة.. موهبة شبيه كريس المصري

وتحدث «محمد السيد»، في بث مباشر مع «الوطن»، عن ذلك الشبه، الذي أكد أنه أعطاه ميزة وشهرة، على الرغم من وجود بعض المواقف تسببت في إحراج له، لعل أبرزها مطالبته بإجراء أعمال سحرية، إلا أن ذلك الشاب، الذي يعمل كمدرب رياضي في «جيم» بالإسكندرية، وباحث دراسات عليا في كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، أكد أنه يملك سحرا خاصا، يتمثل في قدرته على تحويل الأشخاص العاديين إلى أصحاب قدرات بدنية مميزة.

شبيه كريس المصري يغير من شكله

واضاف «السيد»، الشهير باسم «الكابتن محمد السوري»، أنه مواطن سوري، جاء إلى مصر منذ 3 سنوات، ليكمل الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية، بعد تخرجه في كلية التربية الرياضية بسوريا، موضحاً أن هناك شبه كبير بينه وبين الساحر كريس المصري، وليس في الشكل فقط، بل في طريقة اللبس و«استايل» الوجه، إلا أنه قد قرر تغيير شكله، لعدم وجود لبس مرة أخرى بينهما، حيث حلق ذقنه بعدما كانت كثيفة، مثل كريس المصري.