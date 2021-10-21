«جون» شاب سكندري يقتحم الـ«سبيشيال إيفكت» بـ50 شكلا مرعبا

تمكن الشاب السكندري «جون جميل»، البالغ من العمر 26 عاماً، من اقتحام مجال الـ«سبيشيال إيفكت»، الذي بدأ يظهر بقوة على الساحة الشبابية في الآونة الأخيرة، ويتمثل في استخدام أدوات بسيطة لتنفيذ خدع سينمائية كالجروح، أو تغيير أشكال الأشخاص، لتصبح معالم أشخاص أخرى أو شخصيات كرتونية، ورغم أن ذلك المجال يكثر فيه الجانب الأنثوي، إلا أن ابن الإسكندرية قرر أن يكون أحد الشباب النادرين الذين يقتحمون ذلك المجال.

«جون» هرب من اكتئاب الثانوية العامة بتعلم الـ«سبيشيال إيفكت»

ويقول «جون»، الذي يعمل معلماً لمادة التاريخ، بعد حصوله على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية في قسم التاريخ، إنه تعلم فن الـ«سبيشيال إيفكت» منذ فترة، حيث بدأ تعلمه حين كان في الثانوية العامة، للخروج من الاكتئاب الذي سيطر عليه حينها، وأوضح بقوله: «حبيت فكرة إني أعمل الميك أب ده لأني من وأنا صغير بأحب أي حاجة فيها رعب، ونزلت خدمة كنسية، وبدأت أعملهم كدا، وعلمت نفسي بنفسي كل حاجة».

هجوم عليه في بداية الأمر

الخطوة الأولى لابن الإسكندرية في مسيرته مع فن الـ«سبيشيال إيفكت» لم تكن مفروشة بالورود، حيث واجه نقد وسخرية من عدد كبير من متابعيه وأصدقائه، ووصل الأمر إلى مهاجمته بشدة، بل واتهامه بأنه يعاني مرضاً نفسياً، يجب أن يتعالج منه.

كل هذا لم يوقف «جون» عن تحقيق حلمه، فتعلم صنع الجروح مستخدماً أدوات بسيطة، منها مناديل وقطن وميك أب عادي، حيث لم يكن يعرف من أين يأتي بتلك المستحضرات، إلا أنه وجد الحل، قائلاً: «بدأت أشوف طرق أعمل بيها الدم المزيف في البيت، والعجين، وعرفت فعلاً أعملهم، كنت باستخدم عدسات عادية، لحد ما عرفت أجيب عدسات خاصة بالهالويين».

50 شكلاً مرعباً عبر الـ«سبيشيال ايفكت»

وتمكن «جون» من صنع قرابة 50 شكلاً مرعباً، بعدما أتقن ذلك الفن، بعد محاولات عديدة، مشيراً إلى أن كل الأدوات التي يستخدمها صحية ولا تسبب أي ضرر، معرباً عن أمله في أن يصبح مشهوراً في ذلك المجال، ويتخصص في ذلك في مجال التمثيل بالسينما والمسرح.