لحظة انتشال جثتي شخصين أنقذا طفلين من الغرق في الدقهلية (فيديو)

عاشت قرية «عزب ديرب»، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ساعات عصيبة اليوم الخميس، عندما شاهدوا غرق أب وابن عمه، بعدما أنقذا طفلين سقطت بهم سيارة ملاكي في المصرف، مما تسبب في غرق الاثنين بعد إنقاذ للطفلين.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثتين

حاول الأهالي العمل على انتشال الغريقين، إلا أن ارتفاع مستوى المياه في المصرف، علاوة على خطورة النزول به، جعلت استحالة إنقاذهما حتى وصلت قوات الإنقاذ النهري، واستخدموا معدات الإنقاذ في البحث عنهما، حتي تمكنوا من انتشالهما وسط صراخ نساء القرية، حزناً على فقدان اثنين من أهالي القرية في دقائق.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وأكد شهود العيان أنه الحادث وقع في اتجار الطريق الترابي الموازي لمصرف عموم البحيرة أمام قرية عزب ديرب التابعة للوحدة المحلية لأشمون الرمان مركز دكرنس، حيث كانت السيارة الملاكي متوقفة في مكان مرتفع أمام منزل، وانزلقت بسرعة نحو المصرف عندما كان بها الطفلين شهد وائل محمد، 12 سنة، «آدم أحمد جميل»، 4 سنوات، وحاول انقاذ الطفلين كل من «وائل محمد عبد الحي، 45 سنة، ومحمد أيمن زكريا، 19 سنة»، وجروا نحو السيارة، وتمكنوا بالفعل من انقاذهما إلا أنهما غرقا معا في مياه المصرف.

وهرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الغرق وتمكنوا بعد البحث في مياه المصرف من انتشال الجثتين وسط صراخات نساء قرية عزب ديرب واللاتي لم يتوقفن عن البكاء والصراخ.

وتحر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.