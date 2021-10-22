عصام عبد الفتاح: وجوه جديدة في حكام الجولة الأولى بالدوري

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يسعى لتكوين لجنة شعارها الحب والتفاهم من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري الذي يستحق من عناصر المنظومة الرياضية كل الدعم خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمسابقة الدوري المصري.

كشف عصام عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، عن وجود وجهين جديدين من حكام جدد تألقا خلال المعسكرات الأخيرة التي تجرى استعدادا لبداية الدوري الممتاز، وأنهما سيديران مباريات خلال الجولة الأولى المقرر انطلاقها 25 من الشهر الجاري وفقاً لقرار رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب خلال الاجتماع الذي عقد منذ أسابيع.

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