إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في 3 مراكز بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة واصلت حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية على الأراضي المتعدى عليها.

وأوضح محافظ قنا، إزالة 25 حالة تعد بمراكز نجع حمادي، وأبوتشت، وقنا، حيث أزيلت 22 حالة تعدى على أملاك الري بمركز نجع حمادي، منها 12 حالة بالزراعة على مساحة 1 فدان و10 قراريط، و10 حالات تعد بالمباني على مساحة 644 م2، كما أُزيلت حالتا تعد بالمباني بمركز أبوتشت على مساحة 605م2، إضافة إلى حالة تعد بالمباني بمركز قنا على مساحة 160م2.

المحافظ: التصدي لأي مخالفة بناء في المهد

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتصدي لأي حالات تعد جديدة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شنت حملة مكبرة أمس نجحت خلالها فى إزالة 20 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما أزيلت 20 حالة تعد بالزراعة على مساحة 16 ألفا و650 م2، وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.