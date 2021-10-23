حبس مزارع لانهيار بئر أسفل منزله أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بأشمون، في محافظة المنوفية، بحبس مزارع على ذمة التحريات، لانهيار بئر داخل منزله على عمق 50 مترا، أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله، بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة.

حقيقة وفاة 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أشمون

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تحرير المزارع بلاغا في مركز شرطة أشمون، يؤكد انهيار بئر علي عملق حوالي 50 مترا، أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله، مؤكدا وجود 3 أشخاص في أسفل البئر الذي انهار عليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار في أشمون

وأكد مصدر أمني بالمنوفية لـ«الوطن»، أن الواقعة حدثت داخل منزل مبني من ثلاث طوابق، وأثناء قيامهم بالحفر للبحث عن الآثار على عمق كبير انهار البئر، موضحا أنه لم يتم استخراج جثامين 3 أشخاص كما تناولت بعض وسائل الإعلام.

إخطار بانهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتلقي بلاغ من مزارع يفيد بانهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل مواطن بدائرة المركز، وجرى إخطار النيابة، وانتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينة المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.