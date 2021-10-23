رئيس هيئة تجميل القاهرة الجديد: نسبة الجمع السكني ستصل إلى 100% قريبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2668 لسنة 2021 بتعيين اللواء إيهاب رمضان حسنين الشرشابي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالمستوى الوظيفي الدرجة الممتازة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى محافظ القاهرة تنفيذ هذا القرار بدايةً من 18 أكتوبر الجاري ولمدة عام.

وتعليقاً على قرار تعيينه رئيساً لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، قال اللواء إيهاب الشرشابي، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم السبت: «الحمد لله على هذا التكليف، والهيئة قادرة برجالها من عمال وفنيين ومهندسين، القيام بكل المهام المنوطة بها، وسيتم الوصول إلى نسبة 100% من الجمع السكني قريباً، بحيث تصبح كل الشوارع والميادين بأحياءالقاهرة جميلة ونظيفة.

أعمال تطوير غير مسبوقة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة

وأضاف «الشرشابي» أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة تشهد أعمال تطوير غير مسبوقة، من معدات وأدوات، وهذا انعكس جلياً على تطوير شارع صلاح سالم، من تزويد المسطحات الخضراء، بعد تطويرها بمقاعد مطورة وبأشكال متنوعة لخدمة المواطنين، ويجري التركيز على الاكتفاء الذاتي للهيئة.

توزيع حلوى المولد على العاملين وتخفيضات 50% للمواطنين

وقام رئيس هيئة النظافة بالقاهرة بتوزيع حلوى المولد النبوي على العاملين بالهيئة، مهنئاً إياهم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأشار إلى أن هيئة النظافة بالقاهرة، من خلال الورش الإنتاجيه لها، تقدم عرضاً لكل المواطنين والشركات والمصانع والمدارس ومراكز الشباب، من خلال تقديم تخفيضات وخصومات تصل إلى 50% على أي منتجات من الهيئة، من زي مدرسى أو عمال أو رياضي، وجميع أنواع الموبيليا، ومنتجات الحديد من أبواب وأسوار وخلافه، وعلى من يرغب الحصول على العروض التقدم إلى الهيئة باحتياجاته، وسيتم توفيرها على الفور بمجرد التعاقد والشراء.

رئيس الهيئة: 95% نسبة إصلاح معدات الهيئة

وأضاف أن الهيئة تقوم حالياً بتصليح السيارات والمعدات الخاصة بها بنسبة 95%، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على قطع غيار لإجراء صيانة وإصلاح للمعدات ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن منظومة النظافة الجديدة تعمل بشكل كبير، وستغير شكل العاصمة قريباً، لافتاً إلى أن الهيئة تسيطر على أي بؤرة للقمامة بمعداتها وسياراتها، ويتم الاستجابة والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكداً أن المواطن القاهري يعرف هيئة النظافة ويتفاعل معها لتلبية احتياجاته.

3 عروض من شركات التأمين

وأشار إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يتابع أعمال التطوير داخل الهيئة لحظة بلحظة، معتبراً أن الهيئة تعيش أزهى عصورها حالياً، ويجري الاهتمام بالعاملين بالهيئة، من عمال وموظفين ومهندسين وفنيين، ويتم حالياً دراسة 3 عروض من شركات التأمين، للتعاقد معها على التأمين على حياة العاملين بالهيئة في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الخروج على المعاش، وهي هدية هيئة النظافة لأبنائها، وسيتم توقيع التعاقد الشهر المقبل.