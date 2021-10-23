مخترع «سيارة الهواء» يحتفل بزفافه معها بالمنوفية: «الفرحة فرحتين».. فيديو

في حفل عائلي مميز في محافظة المنوفية، احتفل الشاب مصطفي السويفي، مخترع السيارة التي تسير بضغط الهواء، بحفل زفافه، واستخدم السيارة التي أسماها «سامي»، للتصوير معها برفقة عروسته، وسط فرحة من المشاركين في حفل الزفاف، حيث أصر العريس على الظهور مع السيارة في حفل زفافه، ليلتقط بها الصور التذكارية الخاصة بالفرح.

«السويفي»: سعيد بالتصوير مع عروستي في العربية

وقال «السويفي» إنه قرر تواجد السيارة للاحتفال بها في يوم فرحه، لأنها هي الأخرى فرحة جميلة بالنسبة له، مؤكداً أنه سعيد بزفافه وباختراع السيارة التي أخذت منه جهداً كبيراً حتى خرجت إلى النور، وتابع بقوله: «الفرحة فرحتين، وسعيد إني باتصور السيشن بتاعي مع عروستي في العربية، وباشكر كل الناس اللي فرحانين ليا».

السيارة لا تستخدم أي وقود وتوفر ملايين الجنيهات

وأضاف مخترع سيارة تسير بالهواء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتمنى أن تتبنى إحدى الشركات المصرية هذا النموذج والاختراع من السيارة وتعمل على تطويره، مشيراً إلى أنها لا تستخدم أي نوع من أنواع الوقود، موضحاً أن السيارة ستوفر ملايين الجنيهات، لانها لا تستخدم أي نوع وقود، وبها العديد من المميزات الهامة، ومن بينها أنها سيارة دفع رباعي.

تكلفة إنتاج السيارة 15 ألف جنيه وإمكانياتها مازالت محدودة

وأوضح «السويفي» أن السيارة كلفته في إنتاجها حوالي 15 ألف جنيه، ولكن إمكانياتها مازالت محدودة، وتحتاج إلى تطوير حتى يمكنها السير لمسافات طويلة، لافتاً إلى أنه حصل على براء ة اختراع بالمشروع، ويسعى لكي تتبناه إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات، قائلاً إن المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال إنتاج السيارات التي لا تحتاج إلى وقود، كما أنها صديقة للبيئة.