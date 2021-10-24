مد مهلة طرح قطع أراض بالمنطقة الصناعية في قويسنا إلى 10 ديسمبر

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمقر محافظة المنوفية، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمشرف العام على المشروعات الإنتاجية والجهات المعنية.

مد فترة تقديم طلبات طرح قطع أراض بالمنطقة الصناعية بقويسنا

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالموافقة على مد فترة اعلان تقديم طلبات طرح 4 قطع متخللات بالمنطقة الصناعية حتى 10 ديسمبر 2021، والمعلن على الموقع الرسمى للمحافظة، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، موجهاً بسرعة الانتهاء من بيع الأراضي قبل بداية العام الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار باعتبارها فرص استثمارية هامة للمحافظة، مؤكداً على مدى حرصه واهتمامه بالاستثمار والمستثمرين وتذليل أوجه العقبات لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية والدفع بعجلة الإنتاج، ما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة فضلاً عن إحداث تنمية اقتصادية شاملة.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة تنفيذ ما جاء به من قرارات، وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة.

ووجه «أبو ليمون» بتشكيل لجنة الأسبوع المقبل برئاسة نائبه والمستشار القانوني والشؤون القانونية، لدراسة وضع الموقف الخاص ببيع أراضي المتخللات بالمنطقة الصناعية، وعرض موقف تفصيلي لإنهاء تنفيذ مشروع محطة المناولة بالمرحلة الرابعة بما يعود بالنفع العام على المستثمرين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رئيس جهاز المنطقة الصناعية بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع المنطقة الصناعية والميادين، والاستعانة بالمكاتب الهندسية لإضفاء المظهر الحضارى للمنطقة، وأشار إلى أن قطاع تحسين البيئة بالمحافظة شهد طفرة كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل في تطوير المدن والميادين والشوارع وبما يليق بمكانة المنوفية.

تخصيص مقر للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنطقة الصناعية بقويسنا

وفى ذات السياق، وافق المجلس على تجديد التعاقد مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخصيص مقر للهيئة بالمنطقة الصناعية، فيما تم مناقشة آخر مستجدات نقل المعدات الموجودة بمدينة الباجور لإنشاء خط إنتاج للبلدورات ووحدات الإنترلوك بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وجاري الانتهاء من أعمال التجهيزات لبدء التشغيل والإنتاج.

رفع قيمة المقابل المادي للخدمات الإدارية وغرامة الإشغالات بمنطقة قويسنا الصناعية

كما تم مناقشة رفع قيمة المقابل المادي للخدمات الإدارية وغرامة الإشغالات، ووجه المحافظ رئيس الجهاز بمراجعة الموقف بالمناطق الصناعية بالسادات وإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض عليه لإتخاذ اللازم، واختتم الإجتماع بعرض الإحصائيات الخاصة بحصر المخالفات للمصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها حفاظاً على الصالح العام.