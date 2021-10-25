حظوظ مواليد برج العقرب في شهر أعيادهم: إحباط مهني

يحتفي مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم خلال الفترة ما بين 22 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر من كل عام، وهو من أكثر الأبراج غموضًا التي تتميز بالثقة وحب النفس الذي يصل إلى النرجسية، وعلى الرغم من هذا فهم أشخاص عاطفية، محية للحياة، ويبحث الكثيرون من أصحاب هذا البرج عن حظهم خلال شهر ميلادهم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية والمتنوعة والمختلفة، في مجال الأبراج والفلك، حظك اليوم لمواليد برج العقرب خلال شهر ميلادهم، بالإضافة إلى أبرز صفات أصحاب هذا البرج، وفقًا لخبير الأبراج أحمد عجمي، وذلك في السطور التالية..

حظ مواليد برج العقرب في شهر ميلادهم

وبحسب خبير الأبراج فإن خلال شهر الاحتفال بميلادهم، صحيًا سيكون وقتًا جيدًا، ولن تكون هناك مشاكل صحية كبيرة، سوي بعض أعراض البرد والإنفلونزا.

أما على المستوى المهني، فإنه سيكون محبطًا، حيث إن التوترات النجمية تسبب وجود مشاحنات في بيئة العمل، وتوتر العلاقات مع الزملاء.

وعلى المستوى العاطفي، فإن مولود برج العقرب العازب سيكون الوقت مناسبا لدخول في علاقة رومانسية جديدة، والأمر سيكون جيدًا وقد يؤدى للاستقرار.

وبالنسبة للمتزوجين، فتلك الفترة تعتبر من فترات الاستقرار النفسي والأسري، بشرط ألا تجعل أمور العمل تنتقل للمنزل.

أكثر البراج توافقًا مع برج العقرب

يعتبر برج العقرب من المجموعة المائية للأبراج، والذي يتوافق مع أبراج الحوت والسرطان، لكنه لا يستطيع التعامل مع أصحاب برج الحمل، الأسد، الجوزاء والدلو.

صفات مواليد برج العقرب

ويتميز مواليد برج العقرب بالذكاء الشديد، فهم فطنون يصعب خداعهم، وهو من أكثر الأبراج دهاءً، كما أنهم لا يثقون في أي شخص بسهولة، كما انه قادر على إثارة الفتن حتى يمكنهم الوصول إلى الحقيقة، كما أنهم من الأشخاص التنافسية الذين يحاولون إثبات جدراتهم مهما كلفم الأمر.

كما أن مولود برج العقرب صريح بشكل مبالغ فيه، لا يستطيعون الكذب، خاصة مع أفراد العائلة المقربين، وهم أيضا يرفضون المجاملة، لذلك إذا مدح أي شخص فهو يعني ما يقوله، لأنه واقعي يميل للاعتراف بالحقائق حتى وإن كانت ضده هو شخصيًا.

عيوب برج العقرب

وبحسب خبير الأبراج، فإن برج العقرب من الأبراج الانتقامية التي لا تستطيع المسامحة بسهولة، كما أنه شخص غيور للغاية ويعاني من داء التسلط وحب الظهور.