توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. الجوزاء والحوت الأكثر حظا

يهتم الكثيرون بقراءة الطالع ومعرفة حظك اليوم، حيث يعتقدون أنّ حركة الكواكب والنجوم تؤثر على الأبراج بشكل ما، لذلك ازدادت خلال الفترة الأخيرة عمليات البحث عن توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021، وفقًا لخبير الأبراج أحمد عجمي، وذلك في السطور التالية..

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021

وبحسب خبير الأبراج أحمد عجمي، فخلال شهر أكتوبر تستمر طاقة القمر وتؤثر على الأبراج النارية، كما أنّ جميع الأبراج تعاني من تقلبات على المستوى المهني والصحي والعاطفي خلال الشهر المقبل بسبب حركة الكواكب، ويعتبر برج الجوزاء والحوت هم الأكثر حظًا.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الحمل

مواليد برج الحمل من الشخصيات التي تمتلك طاقة كبيرة وقدرة على تحدي الصعاب وعدم الاستسلام، ويشهد خلال شهر أكتوبر حالة من الصعود النسبي شرط الالتزام بالهدوء والسيطرة على الانفعالات، كما يجب الاهتمام بصحته لأنّه قد يعاني من اضطرابات.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الثور

تتميز بالعند، فهي تعشق الاهتمام بها، لكنها متقلبة المزاج، ويعاني أصحاب برج الثور من مشكلات عاطفية ومهنية خلال الشهر المقبل، لكن يمكنهم السيطرة عليها، شرط عدم التهور والتأني قبل اتخاذ أي قرار.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الجوزاء

من الأبراج الذكية، التي تميل إلى التجديد والتغير طوال الوقت، ويعاني مواليد برج الجوزاء خلال بداية البرج من حالة من التخبط المهني والمادي، لكنهم سرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها في الصعود على المستوى المهني والعاطفي، شرط الهدوء والتفكير والتخطيط الجيد، وهو من أكثر الأبراج حظًا.

أما على المستوى العاطفي، فقد تجد شريك حياتك المناسب، وتزول خلافات طال التعامل معها.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج السرطان

من الأبراج العاطفية التي تميل لاتباع عاطفتها طوال الوقت، ما يجعله يقع في فخ النصب ومشكلات كثيرة، وخلال شهر أكتوبر يعاني أصحاب برج السرطان من مشكلات مادية وعاطفية، ويمكنهم تجنب هذا إذا تحكموا في العاطفة وكان التفكير العقلاني هو الأول.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الأسد

من الشخصيات القيادية والقوية بطبعها، لكن خلال الفترة الماضية تعرض لمشكلات من أفراد كان يثق فيهم، لذلك يجب على مواليد برج الأسد الحذر خلال شهر أكتوبر من المنافقين، والاهتمام بصحتهم.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج العذراء

يشتهر مواليد برج العذراء بحبهم لاتباع الروتين ورفض التغيرات، وهناك تغيرات كثيرة خلال الشهر المقبل، فقد يجدون أنفسهم في مشاكل كثيرة، لذلك عليهم تحدي أنفسهم وخوض اختيارات جديدة، وسيجد نتائج مبهرة.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الميزان

مواليد برج الميزان من الأبراج المحظوظة خلال شهر أكتوبر، بسبب عقلانيته وموازنة الأمور، ولديه فرصة عظيمة إن استطاع استغلالها فسيتقدم للأمام.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج العقرب

يشهد أصحاب برج العقرب نجاح كبير خلال الفترة المقبلة، وصعود بسبب قدراته وحسن اختياره، لكن الاستمرارية مرهونة بالتفكير السليم طوال الوقت.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج القوس

يعاني مواليد برج القوس من خيبة أمل على الصعيد العاطفي، كما سيشهد تخبطات متتالية على الصعيد المهني والصحي، لذلك يجب الانتباه.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الجدي

من الأبراج التي تنجح في التحديات، فهي قادرة على تحويل الكوارث إلى نجاحات، وسيشهد أصحاب برج الجدي تحسن ملحوظ على الأصعدة كافة، خاصة المهنية خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الدلو

من الأبراج العمليه المشهود لها بالكفاءة، وسيشهد تغير الوضع خلال الفترة القادمة للأفضل، لكن قد يواجه بعض الصعوبات الصحية.

توقعات الأبراج لشهر أكتوبر 2021.. برج الحوت

يمر مولود برج الحوت ببعض الصعوبات خلال بداية الشهر المقبل، لكن سرعان ما ينقلب الوضع مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، فيشهد تحسن للأوضاع المادية والمهنية والعاطفية.