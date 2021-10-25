انتشال جثة طالب من مياه النيل بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، من مياه نهر النيل فرع دمياط، بالمنصورة، بعد أن نزل للاستحمام في النيل إلا أنه لم يتمكن من مقاومة تيار المياه ومات غريقا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوجود غريق في نهر النيل

وتبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة وجود غريق في منطقة الهابي لاند بالمنصورة، وهرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال جثة الطالب ويدعي «أحمد ا. ن.» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، من قرية شبراهور مركز السنبلاوين.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شهبة جنائية، وجرى إبلاغ أسرة الطالب للحضور واستلام الجثة بعد تصريح النيابة العامة بدفنه.

الغريق الثاني خلال 24 ساعة

وجاء حادث الغرق بعد ساعات من انتشال جثة فتاة بكامل ملابسها من ترعة البحر الصغير أمام قرية سلامون القماش، بعد عثور الأهالي عليها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها، وتبين وجود متعلقاتها الشخصية وهو ما دل ضباط الشرطة عن هويتها حيث تبين أن الجثة لفتاة تدعى «شروق . ا . س»، 19 عاما، وترتدي ملابسها كاملة وبحوزتها محفظة النقود الخاصة بها، ولم يتم التعرف على أسباب التواجد فى هذا المكان، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت مباحث مركز المنصورة بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.