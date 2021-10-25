الكلية الحربية تطلق الحمام والبالونات بالسماء تحية لأرواح الشهداء

استأذن العميد أركان حرب محمد سمير، قائد طابور عرض الخريجين الجدد من الكليات العسكرية، لبدء العرض العسكري لطابور الخريجين الجدد، وأذن له الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء طابور العرض.

الرئيس يشهد طابور عرض الخريجين الجدد من طلاب الكليات العسكرية

وتمّ تنظيم الطابور على نشيد الجيش من كلمات الشاعر فاروق جويدة، وألحان الموسيقار كمال الطويل، ومر مجموعة خريجي الكلية الحربية وخريجي الكلية الجوية والكلية البحرية وتلاهم خريجي كلية الفنية العسكرية.

مجسم إهداء من الكلية الحربية لأرواح الشهداء

وظهر خلال العرض مجسمًا إهداء من الكلية الحربية لأرواح الشهداء، وقدم مجموعات العرض العسكري سلام الشهيد تحية لأرواحهم، وزينت السماء البالونات التي تحمل صورهم مع إطلاق الحمام.