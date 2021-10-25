مصرع عامل وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، محملة بالعمال بالقرب من كوبري الكسارة، على طريق «دمياط – كفر الشيخ»، الدولي بنطاق مدينة جمصة أمام مدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي وإيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تبلغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال أمام مدينة المنصورة الجديدة بالقرب من كوبري الكسارة.

انتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وهرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال من قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين، مركز بلقاس، وأصيب في الحادث 15 عاملا إضافة إلى مصرع أحدهم، وكشفت المعاينة الأولية انفجار إطار السيارة، مما تسبب في انقلابها.

شهود عيان يروون تفاصيل حادث جمصة

وأكد شهود العيان أن سيارة ربع نقل كانت تسير بسرعة على طريق «دمياط – كفر الشيخ» الدولي، وبالقرب من كوبري الكسارة انفجر إطار السيارة، ما تسبب في انقلابها عدة مرات حتى ابتعدت عن الطريق، وتجمع عدد كبير من المواطنين، لإنقاذ المصابين حتى وصلت سيارات الإسعاف ونقلتهم إلى المستشفى لعلاجهم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وجري إيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتى، كما تم تحويل عددا من المصابين إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة لاستكمال العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.