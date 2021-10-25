انتهاء ترميم كباش الكرنك بظهور الألوان وقواعد العزل

يستعد معبد الكرنك لاستقبال حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في نوفمبر المقبل، حيث أعلنت وزارة الآثار عن الانتهاء من ترميم 19 كبشاً من كباش الكرنك الموجودة في فناء الجهة الشمالية، ضمن 48 كبشاً، حيث نفذ المشروع العاملون بالآثار وفرق الترميم من العمال داخل معابد الكرنك، ضمن المشروعات القومية الهامة التي ترعاها محافظة الأقصر، وحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى الوزيري، فقد أعاد المشروع الحياة لـ48 كبشاً في الجهتين الشمالية والجنوبية.

معبد الكرنك يُعلن إنقاذ 48 كبشاً

وأوضح طيب غريب، مدير معبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، أنه تم اكتشاف حالة التدمير خلال مشروع نقل 4 من الكباش والمسلة لتزيين ميدان التحرير، وهي تعود لعصر الدولة الـ19 أو عصر الملك رمسيس الثالث، وتمت إعادة وتقوية وصيانة 29 كبشاً منها في الجهة الشمالية، خلال في يناير الماضي، وحاليًا يجري انتهاء أعمال الترميم في 19كبشاً، بأيدي وخبرات مصرية .

قاعدة لعزل الكباش عن الأرض بارتفاع 60 سم

وأضاف، مدير معبد الكرنك، في بث مباشر عبر «الوطن»، أنه تم إنهاء جميع أعمال الترميمات بأيدي مصرية وبدون أي مواد كيماوية، ولكن فقط بأحدث الأساليب العلمية في الصيانة والترميم وبمواد طبيعية خالصة حسب توصيات هيئة اليونسكو والمعاهد الدولية في أعمال الترميم، مما أدى إلى ظهور ألوان عقب أعمال التنظيف والصيانة والترميم، مع تنفيذ قواعد جديدة لعزل الكباش من التربة بارتفاع 60 سم، منعاً لإصابتها بأي ضرر.

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رئيس العمال: نقل الكباش على أجزاء

من جانبه، قال محمود فاروق، رئيس العمال بمعابد الكرنك شمال الأقصر، إنه تم ترميم الجزء الأكبر من الكباش ونقلها، حيث يصل وزن الواحد منها إلى 7 أطنان، من خلال نقل جزء تلو الآخر للتركيب والرفع، باستخدام أحدث الأساليب من المعدات والأوناش، ليتم رفع جميع الأجزاء بشكل كامل دون أي ضرر.