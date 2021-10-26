مصرع شاب وإصابة شخصين في حادثي سير ببني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم، وأصيب آخران في حادثي سير بطرق بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

في الحادث الأول، لقي شاب مصرعه، إثر إنقلاب دراجة نارية أعلى كوبري «ونا القس»، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري بكوبري ونا القس ووفاة شاب، فوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث حيث نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وتبين أن المتوفي يدعى مصطفي زكريا عبد المحسن، 17 سنة، مقيم بقرية أنفسط بمركز الواسطى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوي بني سويف

وفي الحادث الثاني، أُصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة نقل قبل بوابة بني سويف اتجاه القاهرة، بالطريق الصحراوي الشرقي وجرى نقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين في الحادث هما: «محمد نادي علي، 27 سنة، مقيم بمركز ناصر، مصاب بجروح و كدمات متفرقة، وحسن محمد بركات، 18 سنة، مقيم بمركز ناصر، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى»، وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.