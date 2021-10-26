ضبط صاحب مكتب مقاولات بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقطامية

ضبطت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، صاحب مكتب مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بحسب بيان عن وزارة الداخلية، اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الاتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.