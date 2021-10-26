إحالة أوراق نجار بالإسكندرية إلى المفتي.. قتل مسنة بسبب «قرط ذهبي»

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبوعمر رئيس المحكمة، أوراق نجار إلى مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل مسنة وسرقتها، وتحديد جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار بعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادي البيه وعبد العظيم صادق محمود ومحمد عبد القادر الحلو وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبو الخير.

العثور على جثة مسنة داخل شقتها

تعود أحداث القضية رقم 5316 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بالعثور على جثة المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع داخل شقتها داخل محل سكنها.

تفاصيل جريمة قتل في الإسكندرية

ووفقا لمحضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه حال تواجد المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع من العمر بالشقة محل سكنها، توجه إليها المتهم «ا.ع.ع» 23 سنة، نجار بحجة مروره بضائقة مالية، فما أن شاهد المجني ترتدي قرطها الذهبي في أذنيها؛ حتى عقد العزم على قتلها ودفعها أرضًا وقام بخنقها مستخدما «إيشارب»، وسحبها إلى غرفة النوم حتى يكون بعيدا عن مسامع الجيران، وسرق قرطها الذهبي.

القبض على النجار

وأضافت التحريات، أن المتهم شعر بالمجني عليها تلتقط أنفاسها، فسارع إلى المطبخ وأحضر سكينا وسدد لها عدة طعنات ولم يتركها إلا جثة هامدة، ثم استولى على حافظة نقودها وبداخلها مبلغ 800 جنيها قيمة المعاش التي حصلت عليه .

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وفور انتهاء التحقيقات أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.