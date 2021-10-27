5 قرارات لمجلس جامعة المنصورة واستعراض تقرير العام الجديد

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه رقم 579، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، حيث استعرض المجلس تقريراً عن بدء العام الدراسي الجديد، وانتظام الدراسة بمختلف الكليات، كما ناقش المجلس تقريراً عن نسبة التدريس Online بكليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/ 2022، التي وصلت إلى نسبة 50%، وأحيط المجلس علماً بأن الجامعة بصدد تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على انشائها، من خلال العديد من الفعاليات الطلابية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

قرارات مجلس جامعة المنصورة

وأصدر مجلس الجامعة 5 قرارات تتضمن:

- وافق المجلس على القواعد والضوابط المقترحة لوقف قيد الطالب الوافد أو إلغائه وإضافتها للائحة الداخلية للدراسات العليا للطلاب الوافدين.

- الموافقة على عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة برمنجهام - إنجلترا، بخصوص درجات علمية مزدوجة (Dual Degree) في مرحلة البكالوريوس والماجستير في المجالات الهندسية.

- وافق المجلس على اقتراح اعطاء الطلاب المتعثرين باللائحة الداخلية لكلية الصيدلة (مرحلة البكالوريوس) - بنظام الساعات المعتمدة والذين حصلوا على عدد الإنذارات المسموح بها (10 إنذارات أكاديمية) وحالتهم تستوجب الفصل من الكلية، فرصة أخيرة خلال العام الجامعي 2021/ 2022.

- تدريس اللغة الإسبانية كلغة ثانية للملتحقين ببرنامج بكالوريوس التسويق السياحي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية - بنظام الساعات المعتمدة - بكلية السياحة والفنادق وذلك في العام الجامعي 2021/2022.

- كما وافق المجلس على منح 6 من أعضاء هيئة التدريس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، و14 اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد، و11 اللقب العلمي لوظيفة مدرس، و1 استشاري.

تكريم فرق العمل الفائزة بمسابقة المجلس الأعلى للجامعات

وتم خلال الجلسة، تكريم فرق العمل الفائزة بمسابقة المجلس الأعلى للجامعات، ومنها المركز الأول في مسابقة أفضل موقع إلكتروني، والمركز الثاني بمسابقة أفضل جامعة فى استقبال العام الدراسي ومواجهة جائحة كورونا، وجوائز التميز الحكومي وحصول مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الاول للمؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية على مستوى الجامعات المصرية، من بين 71 موقعاً إلكترونياً.

كما حصدت خمس كليات بجامعة المنصورة المراكز الأولى ضمن العشرة الأوائل من بين 480 كلية على مستوى الجامعات المصرية وكليات الطب، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، كما حصد مركز جراحة الكلى والمسالك البولية 8 شهادات، ومركز التطوير المهني 6 شهادات، كما حصل الدكتور ياسر شبانة على شهادة في جائزة الإبداع والابتكار، من 64 فكرة مبتكرة خلال احتفالية توزيع جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثانية لعام 2020، والذى أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.