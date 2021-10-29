تنسيق بين الزراعة والأوقاف لتسهيل صرف الأسمدة لمنتفعي أراضي الأخيرة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم «شتوي وصيفي» بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنى لوزارة الزراعة التوجيه للتعاونيات سرعة صرف الأسمدة المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.

ويؤكد القصير على مديريات الزراعة بالمحافظات والجهات المسوقة التعامل بمرونة لتسهيل صرف الأسمدة في إطار الضوابط المحددة؛ وعليه تؤكد هيئة الأوقاف المصرية على جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد، وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوعا من تاريخه كدفعة أولى.

كما تؤكد على جميع المستأجرين والمنتفعين بأراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر القادم حتى تتمكن من تسليم الكشوف لمديريات الزراعة لصرف الأسمدة.