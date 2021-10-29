بريد الوطن .. أنقذنا من بطش سائقي الميكروباصات يا محافظ أسيوط

نشكو نحن أهالى مدينة ديروط من حال المواصلات فى المدينة، خاصة تلك التى تعمل على خط أسيوط - ديروط، فالأجرة مرتفعة للغاية بسبب قلة عدد الميكروباصات العاملة على هذا الخط، مما يجعل السائقين يستغلون حاجة الركاب، فيفرضون عليهم جلوس 4 ركاب على كل مقعد مخصّص لجلوس 3 فقط، كما لا يلتزمون بخط سير واضح، ويحدّدون أجرة ركوب حسب الهوى، فى ظل غياب رقابة مرورية واضحة، خاصة فى أيام الدراسة، التى تزدحم فيها المواصلات صباحاً ومساءً، نناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التدخل لوضع حد لتلك المشكلة، وإنصاف الركاب من بطش سائقى الميكروباصات هذه الأيام.

عن الأهالى: يوسف القاضى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com