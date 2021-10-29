بريد الوطن .. القراءة والتعليم والمجتمع الواعي

القراءة والتعلم لهما أهمية كبيرة فى حياتنا، فإن القراءة مهارة أساسية من مهارات اللغة التى تُستخدم كأداة للتواصل بين الناس، والقراءة تنمّى فكر القارئ وتمكنه من اكتساب الخبرة فى مختلف نواحى الحياة، فهى أداة اكتساب العلوم كافة، والمهارات المتنوعة، لا سيما أن القراءة الواعية تفيد الفرد والمجتمع بالعموم، لأنها تفيد الفرد بالمعرفة التى يكتسبها والعلوم التى يطلع عليها، كما أنها تحسّن طريقة تفكيره وتصويب وجهات نظره الخاطئة أحياناً، مما ينعكس إيجاباً على حياته بشكل عام، بالإضافة إلى أنها تحسّن مهارة التعبير عن أفكاره وتواصله مع الناس، فيتحسّن بذلك أداؤه الكتابى، ولمن يحب أن يبدأ بالقراءة ويطور مهاراته يجب أن يعلم ويقرر نوعية الكتب التى تستهويه، كما يجب عليه أن يحدّد الوقت الذى يرغب فى القراءة فيه، ومن الضرورى أيضاً إيجاد المكان المناسب للقراءة، حيث الهدوء والراحة النفسية، التى تساعد على التركيز، ونرى أن التقدم الذى نعيشه الآن أتاح لنا الكثير من أساليب القراءة للتسهيل علينا، فها نحن نستطيع القراءة من أجهزة الحاسوب والهاتف وغيرهما، بل يمكننا سماع الكتب التى نختارها سماعياً، ومن المفيد مشاركة ما اكتسبناه من أفكار ومعلومات أثناء القراءة مع الأفراد المحيطين بنا لتحقيق النفع وتبادل الأفكار القيمة، إن المجتمع القارئ سيكون بالضرورة مجتمعاً راقياً مزدهراً بعلمهم ومعرفتهم تنتشر فيه مكارم الأخلاق، ويعرف فيه الأفراد حقوقهم وواجباتهم.

مصطفى عبدالغنى الششتاوى

المحلة الكبرى

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