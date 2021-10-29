بريد الوطن .. يا كورونا

يا كورونا فرستينا

وللكمامة لبستينا

لكن للحق

علمتينا وأدبتينا

لا بنقعد على قهوة

ونشيش ونرغى

وبنتكلم

ونرجع لبيوتنا

قبل الليل ما يضلم

ووفرتى علينا

مصاريف الأفراح

فى الأكل والزينات

والرقص والأغنيات

حتى فى الجنازات

قصرت على تشييع الأموات

ولا سرادقات

ولا عزاء للسيدات

محمود موسى سعفان

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