بريد الوطن .. يا كورونا
كتب:
الوطن
09:34 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
يا كورونا فرستينا
وللكمامة لبستينا
لكن للحق
علمتينا وأدبتينا
لا بنقعد على قهوة
ونشيش ونرغى
وبنتكلم
ونرجع لبيوتنا
قبل الليل ما يضلم
ووفرتى علينا
مصاريف الأفراح
فى الأكل والزينات
والرقص والأغنيات
حتى فى الجنازات
قصرت على تشييع الأموات
ولا سرادقات
ولا عزاء للسيدات
محمود موسى سعفان
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