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محمود مسلم

بريد الوطن .. يا كورونا

كتب:

الوطن
09:34 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يا كورونا فرستينا

وللكمامة لبستينا

لكن للحق

علمتينا وأدبتينا

لا بنقعد على قهوة

ونشيش ونرغى

وبنتكلم

ونرجع لبيوتنا

قبل الليل ما يضلم

ووفرتى علينا

مصاريف الأفراح

فى الأكل والزينات

والرقص والأغنيات

حتى فى الجنازات

قصرت على تشييع الأموات

ولا سرادقات

ولا عزاء للسيدات

                                                                 محمود موسى سعفان 

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