أمطار السبت.. أول اختبار لاستعدادات المحافظات للشتاء

شهدت العديد من المحافظات الحدودية هطول أمطار غزيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيما تساقطت أمطار خفيفة على عدد من محافظات الوجه البحرى، وسط استعدادات مكثفة للموسم الشتوى.

الإسكندرية تدفع بـ103 سيارات لشفط المياه

فى الإسكندرية، ساد طقس ممطر على جميع الأنحاء فجر أمس، مع توقعات بهطول أمطار على المدينة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى، استعداداً لاستقبال النوة الأولى فى فصل الخريف. وتمكن عمال شركة الصرف الصحى من التعامل السريع مع الأمطار التى تساقطت فجراً، بعد الدفع بـ103 سيارات شفط لسحب المياه من جميع الأحياء، إضافة إلى سيارات الطوارئ.

طوارئ في مرسى مطروح.. وسيول بالسلوم

وأعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ القصوى، بعد أن وصلت الأمطار بمدينة السلوم إلى حد السيول وسط المدينة، فى الساعات الأولى من صباح أمس، ما تسبب فى إغراق الشوارع وحدوث شلل تام فى حركة السيولة المرورية لجميع السيارات القادمة من القاهرة إلى ليبيا. ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيارات كسح لشفط المياه من التجمعات التى ظهرت فى مدينة السلوم، خاصة فى منطقة الموقف والمناطق التجارية.

وفى شمال سيناء، استعدت المحافظة بكامل طاقتها لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع المدن والمديريات، وجرى تنظيف مجرى الوادى وإزالة بعض التعديات الصغيرة الموجودة بمجرى السيل. وقالت المحافظة، فى بيان، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمديريات لمواجهة الأمطار حال تراكمها فى شوارع مدينة العريش، منها عمل 5 بيارات بعدة مناطق لصرف المياه فى المناطق المحتمل تراكم الأمطار بها. وتعرضت مناطق متفرقة فى كفر الشيخ لسقوط أمطار خفيفة، لم تؤثر على حركتى السير والصيد، ودفعت الوحدات المحلية بعدد من عمال النظافة لتنظيف الشوارع. وأعلنت محافظة كفر الشيخ استعدادها الكامل لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها المناطق، والمحافظات الساحلية، وفق تصريحات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار.